Iran løslader iransk-amerikansk forretningsmand og søn

Den iransk-amerikanske forretningsmand Baquer Namazi og hans søn Siamak Namazi er blevet løsladt af de iranske myndigheder.

Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium til det franske nyhedsbureau AFP.

- Den uretmæssigt tilbageholdte amerikanske statsborger Baquer Namazi har fået lov til at rejse ud af Iran, og hans søn Siamak, som også blev uretmæssigt tilbageholdt, har fået lov til at forlade sit fængsel, skriver udenrigsministeriet.

Om Siamak Namazi får lov til at rejse til USA, vides endnu ikke.

Baquer Namazi blev ifølge den amerikanske avis Washington Post i 2016 idømt ti års fængsel i Iran for at "samarbejde med den fjendtlige amerikanske regering".

Oplysningen kom dengang fra det iranske nyhedsbureau Mizan, som ikke uddybede, hvad der mentes med samarbejdet.

Baquer Namazi er tidligere udsendt for Unicef og bestred desuden et vigtigt embede under det iranske styre før Den Islamiske Revolution i 1979, hvor det nuværende styre kom til magten, skrev Washington Post, da Namazi-familien blev dømt.

Det var under Irans sidste shah Mohammad Reza Pahlavis styre, hvor Baquer Namazi var guvernør for provinsen Khuzestan, som er et meget olieholdigt område i landet.

Hvorfor Baquer Namazi er blevet løsladt, vides endnu ikke.

Lørdag oplyste FN dog, at den 85-årige mand har fået lov til forlade Iran for lægelig behandling. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge USA var tilbageholdelsen af de to uretmæssig.

Personer med både iransk og amerikansk statsborgerskab ender ofte som politiske brikker mellem de to lande, der er uenige om en atomaftale fra 2015 indgået under den tidligere amerikanske præsident Barack Obamas ledelse.

Aftalen gik ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram. Til gengæld ville resten af verden udfase en række økonomiske sanktioner, som isolerede Iran og holdt landet fast i fattigdom.

Senere tog Obamas efterfølger, Donald Trump, afstand fra den aftale. Det førte til at begge lande bakkede ud af dele af den.

/ritzau/