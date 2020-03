Iran løslader 70.000 fanger i kampen mod coronavirus

Det igangværende udbrud af coronavirus har ramt hårdt i Iran, hvor omkring 200 personer er døde efter smitte.

Iran har midlertidigt løsladt omkring 70.000 fanger som følge af et omfattende coronavirusudbrud i landet.

Det oplyser Irans øverste justitschef, Ebrahim Raisi.

- Løsladelsen af fanger vil fortsætte, så længe det ikke skaber usikkerhed for samfundet, siger han ifølge Mizan, der er justitsområdets nyhedsside.

Ebrahim Raisi har ikke oplyst yderligere detaljer om, hvornår de løsladte fanger skal vende tilbage til fængslet.

Iran er et af de lande, der er hårdest ramt af det igangværende virusudbrud.

Over 6500 personer er blevet bekræftet smittet med virusset.

Coronavirus har kostet knap 200 mennesker livet i Iran.

Fredag i sidste uge rundede det samlede antal bekræftede smittede 100.000 på verdensplan. Mandag er tallet nået op på over 110.000 smittede, viser seneste opgørelse fra det amerikanske universitet John Hopkins University.

Globalt har knap 4000 mennesker mistet livet som følge af smitte.

Virusudbruddet har sit epicentrum i millionbyen Wuhan i det centrale Kina. Det brød ud i slutningen af december sidste år.

Det er også i Kina, at klart flest personer er blevet bekræftet smittet. Over 80.000 tilfælde er her bekræftet, mens godt 3000 personer har mistet livet i Kina som følge af coronasmitte.

De mest hyppige symptomer ved coronasmitte er feber, træthed og tør hoste. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

I Danmark er 35 personer blevet bekræftet smittet med coronavirus. To personer er blevet bekræftet smittet på Færøerne.

/ritzau/Reuters