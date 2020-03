Iran løslader midlertidigt 54.000 indsatte som led i viruskamp

Indsatte, som er testet negativ for coronavirus og betaler kaution, bliver løsladt midlertidigt i Iran.

Iran løslader midlertidigt 54.000 indsatte for at modvirke spredning af coronavirus i landets tætpakkede fængsler.

Det skriver britiske BBC sent tirsdag dansk tid.

Fanger, som er blevet testet negativ for det nye coronavirus og har betalt kaution, må således forlade fængslerne en overgang.

Det fortæller talsmand for retsvæsenet Gholamhossein Esmaili ifølge BBC.

Fanger omfattet af særlig høj sikkerhed med en straf på mere end fem år får ikke lov til at forlade fængslerne, lyder det videre.

Mindst 77 mennesker er døde af coronavirus i landet. Det er et af de højeste antal døde uden for Kina, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udtrykt bekymring for situationen i landet, hvor læger og sundhedspersonale mangler basalt udstyr.

Det gælder blandt andet respiratorer til folk, der er hårdt ramt af sygdommen, som rammer luftvejene.

Leder for WHO's nødprogram Michael Ryan siger, at situationen i Iran er "mere akut" end i mange andre lande.

Der er i alt mindst 2336 bekræftede smittetilfælde i landet ifølge BBC.

Beslutningen om at løslade et stort antal indsatte kan ifølge det britiske parlamentsmedlem Tulip Siddiq potentielt få betydning for den britiske nødhjælpsarbejder Nazanin Zaghari-Ratcliffe, der har siddet fængslet siden 2016.

Tulip Siddiq citerer ifølge BBC Irans ambassadør i Storbritannienn for at sige, at Zaghari-Ratcliffe kan blive løsladt en af de kommende dage.

Det sker, efter at hendes mand har sagt, at Zaghari-Ratcliffe måske selv er blevet smittet med coronavirus i et fængsel. De iranske myndigheder insisterer på, at hun er ved godt helbred.

Sagen om Zaghari-Ratcliffe går flere år tilbage.

Zaghari-Ratcliffe var på vej til at forlade Iran med sin spæde datter efter at have besøgt sin familie, da hun i april 2016 blev tilbageholdt.

På det tidspunkt arbejdede hun som projektleder i nødhjælpsorganisationen Thomson Reuters Foundation.

Fem måneder senere blev hun i september 2016 idømt fem års fængsel ved en iransk domstol for at undergrave det iranske styre.

Både Zaghari-Ratcliffe selv, hendes arbejdsgiver Thomson Reuters Foundation og den britiske regering har afvist alle anklager mod hende og kæmpet for hendes frifindelse, men uden held.

