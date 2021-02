Iran lukker for snak om atomaftale: Tiden er ikke moden

USA skal fjerne sanktioner mod Iran, før atomaftalen fra 2015 kan diskuteres, fastslår Iran.

Iran har ikke tænkt sig at diskutere atomaftalen fra 2015 med EU og USA inden for den nærmeste fremtid.

Det fastslår det iranske udenrigsministerium søndag i en udtalelse.

Atomaftalen er kommet tilbage i fokus, efter at Joe Biden i januar blev indsat som ny præsident i USA. Dermed overtog Biden roret fra Donald Trump, der i 2018 trak USA ud af atomaftalen og i stedet indførte sanktioner mod Iran.

Biden har lagt op til, at amerikanerne kan vende tilbage til atomaftalen.

USA kræver dog, at Iran igen lever op til kravene i aftalen. Iran kræver omvendt, at USA først skal ophæve alle sine sanktioner mod iranerne.

EU's udenrigschef, Josep Borell, har lagt op til at holde et møde om aftalen.

Men det kommer ikke til at ske lige foreløbigt. Det siger Saeed Khatibzadeh, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, i en udtalelse.

- Når man tager de seneste udmeldinger fra USA og aftalens tre europæiske lande i betragtning, så anser Iran ikke tiden for at være moden til at holde et møde som foreslået af EU's udenrigschef, lyder det.

Atomaftalen fra 2015 indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod landet.

Den blev indgået mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - og Tyskland.

USA's farvel til aftalen har skabt store spændinger mellem USA og Iran.

Det førte blandt andet til, at amerikanerne i januar sidste år dræbte den højtstående, iranske militærleder Qassem Soleimani.

/ritzau/AFP