Iran melder genoplivning af vigtig atomaftale meget tæt på

Aftalen fra 2015 om Irans atomprogram kommer tættere og tættere på at blive genoplivet.

Onsdag er der positive meldinger fra den iranske topforhandler Ali Bagheri Kani.

- Efter uger med intensive samtaler er vi tættere på end nogensinde på en aftale.

- Dog er intet aftalt, før alt er aftalt, skriver han på det sociale medie Twitter.

Han opfordrer vestlige magter til at være "realistiske".

Atomaftalen blev indgået mellem Iran, FN's Sikkerhedsråds fem permanente medlemmer - USA, Kina, Rusland, Frankrig og Storbritannien - og Tyskland.

Aftalen blev indgået i 2015. Den gik ud på, at Iran skulle afvikle dele af sit atomprogram, så landet aldrig ville kunne bygge atomvåben.

Til gengæld ville resten af verden udfase en række økonomiske sanktioner, som isolerede Iran.

Aftalen faldt dog gradvist fra hinanden, da Donald Trump som USA's præsident i 2018 trak USA ud af den.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, siger onsdag til parlamentet, at man har nået et afgørende punkt i forhandlingerne.

- Det er ikke et spørgsmål om uger. Det handler om dage, siger han.

Han lægger samtidig pres på Iran.

- Politiske beslutninger er nødvendige fra iranerne. Enten udløser de en alvorlig krise i de kommende dage, eller også accepterer de aftalen, som respekterer alle parternes interesser, siger han.

Flere andre centrale kilder, som følger forhandlingerne, vurderer, at de kommende dage bliver afgørende i bestræbelserne på at genoplive aftalen.

Vestlige diplomater vurderer, at forhandlingerne er i de afgørende stadier, og at en aftale er inden for rækkevidde.

Talsmand for USA's udenrigsministerium Ned Price siger onsdag, at forhandlingerne er "midt i de allersidste stadier".

Atomaftalen faldt på plads, mens Barack Obama var præsident i USA.

Da Donald Trump kom til som præsident, kørte han en hårdere linje mod Iran og tog afstand fra aftalen.

I 2018 trak Trump USA helt ud af den og genindførte sanktioner. Herefter bakkede også Iran gradvist ud af dele af aftalen.

/ritzau/Reuters