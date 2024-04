Iran: Nabolande blev advaret 72 timer inden angreb mod Israel

Iran havde advaret sine nabolande, inden det lørdag aften iværksatte et luftangreb mod Israel.

Det siger den iranske udenrigsminister, Hossein Amir-Abdollahian. Ifølge ham fik nabolandene besked 72 timer inden angrebet.

Derudover var USA blevet informeret om, at Irans "operationer" ville være "begrænsede" og "minimale", samt at de ville sigte mod at "straffe det israelske styre", siger ministeren.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Irans angreb omfattede over 300 missiler og droner.

- Vi søger ikke at angribe det amerikanske folk eller amerikanske baser i regionen, siger udenrigsministeren.

Han advarer dog samtidig om, at Iran kan angribe amerikanske militærstillinger, der er involveret i at "forsvare og støtte" Israel.

I USA siger en embedskilde ifølge Reuters, at landet har haft kontakt med Iran gennem schweiziske mæglere - både før og efter angrebet.

Kilden afviser samtidig, at Iran skulle have advaret nabolandene tre døgn i forvejen og siger, at landet ikke gav nogen melding.

Med hjælp fra Storbritannien, USA og Jordan lykkedes det - ifølge Israel - at opsnappe omkring 99 procent af de iranske missiler og droner, inden de ramte landet.

Luftangrebet kom efter Iran havde sagt, at det ville gengælde et angreb på landets konsulat i Damaskus i Syrien. Det fandt sted 1. april, og flere blev dræbt, heriblandt to topofficerer fra Irans Revolutionsgarde.

Desuden havde der forud for angrebet været forlydender om, at et iransk angreb mod Israel var nært forestående.

Sirenerne begyndte at hyle i Israel omkring klokken 02.00 lokal tid.

De kunne høres ved Dødehavet, i Jerusalem og Samaria-regionen, har CBS News berettet.

Et par timer senere oplyste Israels militær, at det ikke længere var nødvendigt at forberede sig på at søge mod beskyttelsesrum. Det skrev Reuters.

Israel sagde søndag morgen, at mindst et barn var blevet såret under luftangrebet. Dertil var en militærbase i det sydlige Israel blevet ramt.

