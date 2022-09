Iran ønsker kontrol af dets atomprogram stopper

Iran kræver, at FN's Internationale Atomenergiagentur, IAEA, indstiller dets efterforskning af iranernes nukleare aktiviteter, hvis atomaftalen fra 2015 skal gælde igen.

Det siger en højtstående talsmand for det iranske udenrigsministerium på en tv-transmitteret pressekonference mandag.

- En afslutning på IAEA's kontrolbesøg er en del af de garantier, som vi ønsker i en varig og holdbar atomaftale, siger talsmanden Nasser Kanaani.

I sidste uge sendte Iran dets seneste svar på et udkast til en aftale fra EU, som er udarbejdet i Bruxelles med henblik på at få ny dynamik ind i forhandlingerne om at få genetableret aftalen.

Iran risikerer med kravet om et stop for kontrol, at aftalen bliver opgivet, da USA har afvist at diskutere IAEA's kontrolbesøg i selve aftalen.

Efter mange måneder med indirekte forhandlinger mellem Iran og USA var der i marts tegn på et muligt gennembrud, men der opstod nye problemer - ikke mindst fordi styret i Teheran insisterede på, at IAEA stopper med at undersøge fund af spor efter uran ved tre ikke navngivne atomanlæg.

EU's udenrigspolitiske chef, Josep Borrell, sagde sidst i august, at EU ser ny dynamik i forhandlingerne om en atomaftale med Iran.

De fleste lande, der er involveret i forhandlinger med Iran om aftalen, støtter et forslag fra EU, som skal redde aftalen fra 2015, sagde han. Men han gjorde det klart, at der var usikkerhed om USA's position.

Iran har forhandlet med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland samt EU om en fornyelse af aftalen.

Aftalen blev ophævet af USA's tidligere præsident Donald Trump - tre år efter den var indgået. Aftalen var blevet til i et samarbejde mellem USA, EU, Kina og Rusland.

Dette betød, at Iran igen aktiverede dele af sit atomprogram, der vil gøre det muligt for iranerne at fremstille en atombombe.

/ritzau/Reuters