Iran og Saudi-Arabien rykker tættere mod forsoning

Iran og Saudi-Arabien rykkede lørdag et skridt tættere på forsoning med et besøg fra den saudiarabiske udenrigsminister i den islamiske republik.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Udenrigsminister Faisal bin Farhan diskuterede blandt andet regional sikkerhed med sin iranske kollega, Hossein Amir-Abdollahian.

Senere mødtes han med den iranske præsident, Ebrahim Raisi, hvor han efter planen skulle overrække en invitation til at besøge Saudi-Arabien.

Sunnimuslimske Saudi-Arabien afbrød ifølge AFP sit forhold med det shiamuslimsk-ledede Iran i 2016.

Det skete, efter at Saudi-Arabiens ambassade i Irans hovedstad, Teheran, samt konsulat i Mashhad blev angrebet under demonstrationer mod den saudiarabiske henrettelse af den shiamuslimske imam Nimr al-Nimr.

I marts blev de to lande ifølge AFP dog enige om at lappe forholdet og genåbne deres respektive ambassader under en aftale, der blev formidlet af Kina.

Ifølge Religion.dk udgør sunnimuslimer cirka 85 procent af verdens muslimer, mens resten tilhører shia-islam.

Striden mellem de to retninger bunder i, hvem der skulle overtage efter profeten Muhammeds død i begyndelsen af det syvende århundrede.

Den 6. juni genåbnede Iran sin ambassade og sit konsulat i Saudi-Arabien, der snart forventes at gøre det samme i Teheran.

- Jeg vil gerne påpege vigtigheden af samarbejde mellem vores to lande vedrørende den regionale sikkerhed, særligt sikkerheden af maritim navigation og vandveje, lød det fra prins Faisal på en fælles pressekonference ifølge AFP.

Med besøget er han den første saudiarabiske udenrigsminister til at besøge Iran siden 2006, skriver AFP.

