Iran og Saudi-Arabien tager endnu et skridt nærmere hinanden

Efter en overraskende aftale for nogle uger siden om at begrave stridsøksen og genåbne ambassader har Saudi-Arabien og Iran taget endnu et skridt nærmere hinanden.

Landenes udenrigsministre har nemlig aftalt at mødes før afslutningen på fastemåneden ramadan, som i år slutter i den tredje uge af april.

Det oplyser Saudi-Arabiens officielle nyhedsbureau, SPA.

Hverken dato eller sted kendes dog endnu.

Det kom som en ret stor overraskelse for mange, da Saudi-Arabien og Iran for lidt over to uger siden nåede til enighed om at genoptage diplomatiske forbindelser.

Den banebrydende aftale fra 10. marts skal implementeres, og her skal mødet mellem Saudi-Arabiens udenrigsminister, prins Faisal bin Farhan, og hans iranske modstykke, Hossein Amir-Abdollahian, være et skridt på vejen.

Ministrene havde for nylig deres anden telefonsamtale på mindre end en uge.

- De to ministre blev også enige om at holde et bilateralt møde mellem dem i løbet af den nuværende ramadanmåned, skriver SPA.

Iran er det land i verden, der har den største shiamuslimske befolkningsgruppe. Ni ud af ti iranere er shiamuslimer.

Et lille iransk mindretal bekender sig til sunniislam og har sympati for Saudi-Arabien.

Saudi-Arabiens befolkning er omvendt langt overvejende sunnimuslimsk.

Ud over religiøst betingede stridspunkter har de to lande blandt andet vidt forskellige forhold til Vesten.

Iran og Saudi-Arabien har længe været rivaler i Mellemøsten og havde i en syvårig periode ikke diplomatiske forbindelser. Forbindelserne blev brudt i 2016.

Saudi-Arabien brød dengang med Iran og lukkede sin ambassade i Teheran. Det skete, efter at ambassaden var blevet stormet af iranske demonstranter.

/ritzau/AFP