Iran opfordrer Rusland og Kina til at redde atomaftale

Iransk minister taler med kinesiske politikere om "den meget farlige udvikling, som finder sted i vor region".

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, opfordrer lande, som han kalder "venner" - deriblandt Kina og Rusland - til at gribe ind og redde atomaftalen.

Under et besøg i Kina har Zarif lagt op til en tilnærmelse til Kina med udmeldinger om, at han vil tale med kinesiske politikere om bilaterale forhold og "den meget farlige udvikling, som finder sted i vor region".

Det viser videoklip, som det iranske udenrigsministerium har offentliggjort om besøget.

– Hvis verdenssamfundet og andre lande, som har skrevet under på aftalen, og vore venner - som Kina og Rusland - ønsker at beholde denne aftale, så kræves det, at de gør, hvad de kan for at sikre, at Irans befolkning nyder godt af aftalens fordel med konkrete handlinger, siger Zarif i optagelserne fra Beijing fredag.

I sidste uge sagde den iranske minister, at det kun er Rusland og Kina, som har støttet Iran i sagen og bidraget til at holde aftalen i live.

Han har anklaget andre parter, som har underskrevet aftalen, for at have svigtet Teheran.

Zarif siger, at hans land har udvist selvbeherskelse, efter at USA har udpeget Iran som en trussel mod vestlige mål i Mellemøsten, og efter at amerikanerne har sendt styrker til regionen.

Som svar på USA's stadigt skrappere økonomiske greb omkring Iran sagde den iranske præsident, Hassan Rouhani den 8. maj, at Teheran ikke længere vil overholde alle dele af atomaftalen. Iran vil blandt andet beholde overflødig uran og tungt vand, som det i i dag eksporterer.

USA mener, at Iran kan være ved at planlægge angreb mod amerikanske interesser i Mellemøsten - heriblandt i Irak.

Forholdet mellem USA og Iran er blevet mere og mere anspændt, siden USA's præsident, Donald Trump, i maj sidste år meddelte, at amerikanerne ville trække sig fra atomaftalen fra 2015.

