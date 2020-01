Iran overvejer at udsætte USA for historisk mareridt

Selv den mildeste af 13 potentielt mulige hævnaktioner vil være et "historisk mareridt" for USA, siger Iran.

Iran overvejer 13 forskellige hævnaktioner over for USA i kølvandet på amerikanernes drab på den iranske militærleder Qassem Soleimani.

Det siger lederen af Irans sikkerhedsråd, Ali Shamkhani, ifølge nyhedsbureauet Bloomberg.

Selv det mildeste af de 13 scenarier vil være et "historisk mareridt" for USA, siger den indflydelsesrige leder.

- Selv hvis vi når til enighed om det mildeste scenarie, så vil en udførelse af det være et historisk mareridt for amerikanerne, siger Ali Shamkhani til det iranske nyhedsbureau Fars, skriver Bloomberg.

Irans udenrigsminister, Javad Zarif, har tirsdag fra Irans hovedstad, Teheran, meddelt, at USA vil komme til at bøde fra drabet på Soleimani "på et sted og et tidspunkt, som Iran udvælger".

/ritzau/