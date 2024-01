Iran pågriber 11 personer mistænkt for dødeligt angreb ved ceremoni

Iranske sikkerhedsstyrker har pågrebet 11 personer, som mistænkes for at have været involveret i et angreb i byen Kerman i det centrale Iran onsdag.

Her mistede næsten 100 personer livet.

Det oplyser Irans efterretningsministerium i en udtalelse, som er læst højt på iransk stats-tv fredag. Det skriver Reuters.

Angrebet fandt sted under en ceremoni til minde om den højstående general Qassem Soleimani, som for fire år siden blev dræbt i et amerikansk droneangreb i den irakiske hovedstad, Bagdad.

Flere hundrede deltog i ceremonien, da to eksplosioner forvandlede højtideligheden til kaos.

Torsdag tog den militante bevægelse Islamisk Stat (IS) skylden for angrebet. I den forbindelse oplyste Islamisk Stat, at to af bevægelsens medlemmer aktiverede "veste med eksplosiver" ved angrebet.

Med andre ord var der tale om et selvmordsangreb.

Inden Islamisk Stat tog skylden, beskyldte den højtstående iranske hærfører Esmail Qaani USA og Israel for at stå bag eksplosionerne.

Det afviste USA dog hurtigt.

Af de 11 personer, som er anholdt fredag, mistænkes to personer for at have hjulpet dem, der udførte angrebet i Kerman. De øvrige ni menes at have været involveret i angrebet på anden vis.

Det fremgår ikke, hvad de konkret skal have gjort.

Ofrene for angrebet i Kerman er blevet begravet fredag.

I forbindelse med begravelsen lovede den iranske general Hossein Salami, at de dræbte vil blive hævnet.

- Vi vil finde jer, hvor end I er, sagde han.

Den iranske befolkning er overvejende shiamuslimsk, og det sunnimuslimske Islamisk Stat anser shiamuslimer for at være kættere.

I de seneste år er Islamisk Stat blevet svækket efter mange militære nederlag til vestlige styrker i både Syrien og Irak.

Qassem Soleimani, som blev mindet ved højtideligheden onsdag, blev dræbt 3. januar 2020. Han voksede op i Kerman-regionen og flyttede som ung til provinshovedstaden, hvor mindeceremonien fandt sted.

Angrebet i Kerman er ifølge Reuters det dødeligste angreb på den iranske civilbefolkning i mere end 40 år.

