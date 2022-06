Kritik fra atomenergiagentur om manglende samarbejde har fået Iran til at slukke kameraer på atomanlæg.

Iran reagerer på kritik ved at slukke kameraer på atomanlæg

Iran har frakoblet flere kameraer, som Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA) har installeret for at kunne overvåge landets atomanlæg.

Frakoblingen sker som reaktion på, at FN's atomvagthund har vedtaget en resolution, der kritiserer Iran for mangel på samarbejde.

Det er første gang siden juni 2020, at IAEA anklager Iran for manglende samarbejde med agenturets inspektører.

Resolutionsforslaget kommer fra USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland og blev vedtaget med stemmer fra 30 medlemmer af IAEA's ledelse. Kun Rusland og Kina stemte imod, oplyser diplomater.

Artiklen fortsætter under annoncen

Baggrunden for kritikken fra IAEA er, at agenturet er bekymret, efter at der tidligere i år blev fundet spor efter uregistreret, beriget uran på tre anlæg i Iran.

Onsdagens resolution bliver hilst velkommen af Israel, der kalder tiltaget et "første og nødvendigt skridt mod målet om at sikre, at Iran overholder sine forpligtelser, hvad angår sikkerhedskontrol".

Efter vedtagelsen af resolutionen opfordrer USA, Storbritannien, Frankrig og Tyskland Iran til at "leve op til sine juridiske forpligtelser og samarbejde med IAEA".

De fire vestlige landes udenrigsministre har udsendt en fælles erklæring, hvori de bifalder IAEA's resolution.

Resolutionen er ifølge ministrene "en reaktion på Irans mangelfulde samarbejde med IAEA om alvorlige og udestående sikkerhedsspørgsmål" omkring landets nukleare aktiviteter.

I en skriftlig erklæring oplyser Irans Atomenergiorganisation (AEOI), at de kameraer, som nu er blevet frakoblet, indtil nu har været en "gestus af goodwill" uden for organisationens aftale med IAEA.

AEOI oplyser videre, at de relevante myndigheder onsdag er blevet bedt om at afbryde både en monitor og flere kameraer fra IAEA.

AEOI tilføjer, at kameraerne hidtil har været betragtet som en "forpligtelse", og at de ikke har været "påskønnet".

Ifølge talsmand for AEOI Behrouz Kamalvandi er Iran i færd med at overveje, om yderligere foranstaltninger skal tages i brug.

/ritzau/AFP