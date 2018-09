Iran sender advarsel til EU - atomaftale kan være i fare

Vi vil reagere, hvis balance mellem at give og tage brydes med USA's trusler mod Iran, siger udenrigsminister.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, advarer om, at hans land måske vil øge produktionen af beriget uran, hvis EU fortsætter med at reagere passivt på, at USA har trukket sig ud af atomaftalen med Iran.

- Europæerne og de andre underskrivere må handle for for at kompensere for effekterne af USA's sanktioner, siger Zarif til det tyske nyhedsmagasin Der Spiegel.

USA har genindført økonomiske sanktioner mod styret. Samtidig har USA truet andre landes virksomheder, der handler med Iran, med ikke at kunne sælge på det amerikanske marked.

Det har fået mange europæiske virksomheder, herunder danske, til at trække sig fra Iran.

"Olie og banker" var lakmusprøve ifølge Zarif. Han advarer om, at Iran vil komme til at reagere, hvis "balancen mellem at give og tage ødelægges".

Det betyder ikke nødvendigvis, at Iran vil trække sig ud af atomaftalen. Men det kan komme til at berøre, hvordan og hvor hurtigt dele af aftalen bliver gennemført.

Han efterlyser, at EU lader handling følge ord og viser, at det vil leve op til aftalen.

Zarif afviser samtid, at Iran vil føre direkte forhandlinger med USA's præsident, Donald Trump.

Ud over USA, underskrev Storbritannien, Frankrig, Tyskland, EU, Rusland og Kina i 2015 aftalen med Iran.

Den indebar, at Iran stærkt skulle reducere produktionen af beriget uran, der indgår i fremstillingen af atomvåben. Til gengæld skulle de internationale økonomiske sanktioner mod Iran ophæves.

/ritzau/dpa