Iran sender en kvindelig ambassadør til Danmark

Afsaneh Nadipour, der bliver ny ambassadør i Danmark, har arbejdet som assistent for Irans udenrigsminister.

Iran sender en ny ambassadør til Danmark, og det bliver en kvinde, Afsaneh Nadipour.

Hun bliver den fjerde kvindelige ambassadør, som landet har haft, rapporterer det iranske nyhedsbureau IFP.

Nadipour har tidligere arbejdet som assistent for udenrigsminister Mohammad Javad Zarif, Hun har også arbejdet som rådgiver ved Irans permanente mission i Haag ved organisationen til forbud mod kemiske våben, OPCW.

Hun var tidligere tirsdag i audiens i Teheran hos Irans præsident, Hassan Rouhani.

I alt var 13 nye ambassadører i audiens hos den iranske præsident, skriver avisen Teheran Times.

Han bad dem over for deres nye værtslande at fremhæve Irans potentiale og som et land, det lønner sig at investere i.

Iran er blevet meget hårdt ramt af USA's sanktioner, som præsident Donald Trump indførte sidste år. Det skete, efter han havde trukket USA ud af den internationale atomaftale med Iran.

Det oplyses ikke, hvornår Afsaneh Nadipour tiltræder sin nye post som ambassadør i Danmark.

/ritzau/