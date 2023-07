Iran skal retsforfølges om nedskydning af fly

Canada, Sverige, Ukraine og Storbritannien har ifølge Reuters bedt Den Internationale Domstol, ICJ, i Haag om at indlede en sag mod Iran omkring nedskydningen af et ukrainsk passagerfly i januar 2020. Alle 176 mennesker om bord på flyet blev dræbt og sagen handler blandt andet om erstatninger til ofrenes pårørende.

ICJ er FN's primære juridiske organ.

De fire lande, der har anmodet om at få rejst sagen, siger, at Iran undlod at træffe alle de praktiske foranstaltninger, som kunne have forhindret ødelæggelsen af Flight PS752.

Iran undlod også at efterforske flykatastrofen. Desuden blev der krænket konventionelle forpligtelser.

Iranerne skal også pålægges at tilbagesende alle ofrenes ejendele til de efterladte, ligesom Teheran internationalt skal påtage sig skylden for tragedien.

Fly nummer PS752 fra selskabet Ukraine International Airlines var netop lettet fra Irans hovedstad, Teheran, da det blev ramt af to jord til luftmissiler. Herefter styrtede det.

Det ukrainske passagerfly blev skudt ned 8. januar 2020. Flyet havde kurs mod Ukraines hovedstad, Kyiv.

Ti medlemmer af Irans militær er blevet idømt fængselsstraffe for nedskydningen af et ukrainsk passagerfly i januar 2020. En øverstbefalende er blevet idømt ti års fængsel. De øvrige ni har fået mellem et og tre års fængsel.

Ifølge dommen blev missilerne affyret uden tilladelse og i strid med de ordrer, der var givet fra højere sted.

Om bord var passagerer fra Ukraine, Iran, Canada, Afghanistan, Storbritannien og Sverige. En del passagerer skulle rejse fra Teheran via Kyiv til Canada.

Tre dage efter hændelsen indrømmede det iranske militær, at det havde begået en fejl og var kommet til at affyre to missiler mod passagerflyet.

På tidspunktet for ulykken var Iran i højeste beredskab efter en periode med øgede spændinger mellem det iranske styre og USA.

Iran havde kort forinden rettet et angreb mod en base i Irak, efter at USA ved hjælp af en drone havde dræbt den højtstående iranske general Qasem Soleimani.

Soleimani var ansvarlig for Den Iranske Revolutionsgardes internationale operationer. Han blev dræbt 3. januar 2020 i Iraks hovedstad, Bagdad.

/ritzau/Reuters