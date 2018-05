Iran står højt på dagsordenen for Putin og Netanyahu

De øverste ledere fra Rusland og Israel drøfter Irans atomprogram og dets indflydelse i Syrien.

Iran er en del af flere af de diskussioner, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, har med sin gæst, Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Forud for mødet mellem de to ledere onsdag sagde Putin, at han er alvorligt bekymret over den amerikanske beslutning om at trække sig ud af atomaftalen med Iran.

Den "meget akutte" situation bliver drøftet under mødet med Netanyahu onsdag aften, meddeler Kreml.

Den israelske regeringsleder har derimod bakket op om præsident Donald Trumps beslutning.

Israel ser Iran som sin ærkefjende og har ingen tiltro til, at iranerne ikke er i færd med at udvikle et hemmeligt atomvåbenprogram.

På onsdagens møde drøftede Putin og Netanyahu også koordinering af militæraktioner i Syrien.

Israel menes at stå bag luftangreb, der er rettet mod iranske stillinger i Syrien.

Statsligt tv i Syrien rapporterer, at Israel har ramt en syrisk militærpost uden for hovedstaden Damaskus tirsdag aften.

Ifølge Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder ramte raketterne et våbenlager og affyringsramper, der tilhører den iranske Revolutionsgarde.

Mindst 15 mennesker blev dræbt i det formodede israelske angreb. Otte af dem var iranere.

- I lyset af, hvad der på nuværende tidspunkt sker i Syrien, er det nødvendigt at sikre fortsat koordination (mellem de to landes militær, red.), sagde Netanyahu under sit besøg i Moskva onsdag.

Han nævnte ikke de angreb, som Israel beskyldes for at stå bag.

Putin har drøftet disse angreb med sit sikkerhedskabinet inden mødet med Netanyahu. Ifølge Kreml havde de to ledere en "detaljeret meningsudveksling" om udviklingen i Syrien, herunder de israelske angreb, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Rusland er den syriske regerings stærkeste støtte i kampen mod oprørsgrupperne i landet.

/ritzau/AP