Iran starter stor militærøvelse efter USA's sanktioner

Det iranske luftvåben gennemfører øvelse på dagen, hvor nye sanktioner træder i kraft.

Som et svar på genindførelsen af sanktioner mod Iran har landets luftvåben igangsat en større militærøvelse. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Optagelser fra iransk stats-tv viser iranske missilsystemer og antiluftskyts, der bliver transporteret til den nordlige del af landet, hvor øvelsen foregår mandag og tirsdag.

Den iranske militærkommando siger ifølge AP, at både den iranske Revolutionsgarde og øvrige dele af hæren også deltager i øvelsen.

Øvelsen starter samme dag, som USA's præsident, Donald Trump, og hans regering genindfører alle sanktioner mod præstestyret.

Det var sanktioner, der ellers blev fjernet i forbindelse med den internationale atomaftale, som blev aftalt med Iran i 2015.

Sanktionerne rammer i særlig grad landets olieindustri og militær og kommer, fordi Trump-regeringen vil have Iran til at afstå fra at genoptage sit kontroversielle atomprogram.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, kalder i et interview med Fox News de nye sanktioner for "de hårdeste", der nogensinde har ramt Iran.

- Vi har allerede reduceret Irans eksport af råolie med mere end én million tønder om dagen. Det tal vil stige betragteligt, siger han.

Den iranske præsident, Hassan Rouhani, siger mandag, at Iran fortsat vil sælge olie på trods af sanktionerne.

- Vi vil med stolthed omgå jeres ulovlige og uretfærdige sanktioner, da de går imod de internationale aftaler, siger Rouhani henvendt til den amerikanske regering.

USA valgte i maj at trække sig fra atomaftalen, der oprindeligt blev indgået mellem Iran, USA, EU, Kina, Rusland, Storbritannien, Frankrig og Tyskland.

Frankrig, Tyskland, Storbritannien og EU har fredag fordømt USA's beslutning om at genindføre sanktionerne. De mener ikke, at Iran har forbrudt sig mod atomaftalen fra 2015.

Den amerikanske tv-station CNN beretter, at der søndag aften og mandag morgen er større demonstrationer mod sanktionerne i en række iranske byer.

/ritzau/