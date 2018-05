Iran stiller skarpe krav til Europa for at fastholde atomaftale

Europas lande skal erstatte eventuelt tab i oliesalg, og banker skal sikre handel med Iran, siger ayatollah.

Europæiske lande skal leve op til en række krav fra Iran, hvis Iran fortsat skal holde sig til atomaftalen fra 2015, efter at USA har trukket sig.

Det siger Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, som også understreger, at han ikke stoler på "Frankrig, Tyskland og Storbritannien".

- Europæiske banker skal sikre handlen med den islamiske republik. Vi ønsker ikke at indlede et slagsmål med de tre lande (Frankrig, Tyskland og Storbritannien, red.), men vi stoler heller ikke på dem, siger ayatollahen.

Ali Khamenei kræver desuden, at Europa garanterer Irans olieeksport.

- Europa skal komme med en fuld garanti for Irans oliesalg. I det tilfælde, at USA kan skade oliesalget, så skal europæerne erstatte dette og købe iransk olie, siger den øverste leder.

De europæiske lande må heller ikke komme med nye forhandlingskrav til Irans ballistiske missilprogram og andre aktiviteter i Mellemøsten.

Ayatollah Khamenei advarer de europæiske lande om, at hvis man ikke opfylder disse krav, vil Iran igen begynde at berige uran, hvilket blev bremset i forbindelse med atomaftalen.

Aftalen blev indgået efter års konflikt og forhandlinger i 2015. Målet var for USA og de andre permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland at forhindre, at Iran udvikler atomvåben.

På den anden side skulle sanktioner mod Iran, som led under disse i årevis, ophæves.

Men den amerikanske præsident, Donald Trump, var ikke tilfreds med aftalen, som blev indført under forgængeren Barack Obama. Trump meddelte tidligere på måneden, at USA trækker sig.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, forsøgte med et kompromis at overtale Trump til at holde USA fast i en aftale med Iran. Men det mislykkedes.

Siden har stridspunktet mellem USA og Europa været sanktioner, som USA vil påføre europæiske virksomheder, der handler med Iran.

