Iran stopper tankskib og anholder besætning

Iran hævder, at et skib i Den Persiske Bugt smuglede 1,3 millioner liter brændstof.

Irans revolutionsgarde har stoppet et fartøj i Den Persiske Bugt og anholdt 18 malaysiske besætningsmedlemmer.

Det skriver statslige iranske medier mandag.

De iranske soldater har beslaglagt 1,3 millioner liter "smuglerbrændstof" fra skibet, rapporterer den iranske tv-station Irib.

- Dette er det sjette skib med smuglerbrændstof, som flåden har konfiskeret, siger brigadegeneral Ali Ozmayi, der er talsmand for revolutionsgardens flådestyrke i regionen.

Skibets navn er ikke umiddelbart oplyst. Det blev opbragt omkring 15 sømil fra øen Abu Musa.

Abu Musa er en af tre øer i den sydlige del af Golfen, der er under iransk kontrol, men som De Forenede Arabiske Emirater gør krav på.

I løbet af året har der været en spændt stemning omkring Den Persiske Bugt og Hormuzstrædet.

USA har presset Iran og sendt flådefartøjer til området, mens Iran har beslaglagt flere skibe.

I september opbragte Iran et skib og anholdt 12 filippinske besætningsmedlemmer, som mistænkes for at være en del af et netværk, der smugler brændstof.

I juli opbragte iranerne hele tre skibe, heriblandt det svenskejede "Stena Impero". Det havde ifølge Iran forbrudt sig mod "internationale maritime regler".

