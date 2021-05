Iran tilbageholder franskmand for påstået spionage

Benjamin Briere blev anholdt i Iran i maj 2020, bekræfter Iran. I landet kan spionage straffes med døden.

Den iranske anklagemyndighed bekræfter, at en fransk statsborger tilbageholdes i Iran. Her vil han blive retsforfulgt for spionage.

Det oplyser hans advokat til AFP.

Benjamin Briere, som er født i 1985, blev anholdt i Iran i maj 2020. Han skal angiveligt have taget fotografier ved hjælp af en drone i et område, hvor det var forbudt at færdes.

En dom for spionage i Iran kan straffes med døden.

Briere er også blevet anklaget for "propaganda mod systemet".

Det franske udenrigsministerium kalder anklagerne om spionage for fuldstændigt uforståelige.

- Han var på ferie i Den Islamiske Republik, siger ministeriet og tilføjer, at der ikke er noget, som kan underbygge anklagerne om spionage.

Fængslingen af Benjamin Briere blev for nylig omtalt i nyhedsmagasinet Le Point. Brieres søster har i et brev til den franske præsident, Emmanuel Macron, bedt om hjælp.

Briere sidder fængslet i byen Mashhad i den nordøstlige del af Iran, hvor han også er anklaget for andre alvorlige lovovertrædelser.

Anholdelser af udlændinge i Iran - navnlig af personer med dobbelt statsborgerskab - er tit knyttet til beskyldninger om spionage.

/ritzau/AFP