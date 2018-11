Iran tilbyder hjælp til at undersøge anklager om angreb

I en telefonsamtale med Samuelsen skal Iran have tilbudt at assistere i efterforskningen af muligt angreb.

I en telefonsamtale skal Iran have tilbudt at hjælpe til med efterforskningen om et muligt angreb på dansk jord.

Fra Irans side hedder det dog stadig, at anklagerne om, at iranske efterretningsfolk planlagde et angreb i Danmark, er "ubegrundede"

Det skriver det iranske nyhedsbureau ISNA ifølge dpa.

Tirsdag løftede Politiets Efterretningstjeneste (PET) sløret for, hvad der lå bag en usædvanlig aktion fredag 28. september.

Her blev flere store broer spærret af og færgeafgange fra Sjælland blev indstillet, mens togene også holdt stille.

Det var ifølge PET foranlediget af en trussel fra en iransk efterretningstjeneste mod herboende iranere. Det fik Danmark til at hjemkalde sin ambassadør.

Men det har ikke noget på sig, gentog den iranske udenrigsminister Mohammad Javad Zarif lørdag i en telefonsamtale med Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

Iran er klar til at samarbejde med danske sikkerhedsmyndigheder i efterforskningen, sagde han.

Han skal også have påpeget, at det er vigtigt for Iran at få klarhed over omstændighederne, der ligger til grund for det, han kalder en "sammensværgelse.

Ifølge PET var baggrunden for aktionen en alvorlig trussel mod tre eksil-iranere, der er bosat i Ringsted.

De er tilknyttet den politiske gruppe ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz).

Organisationen kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran rundt om byen Ahwaz løsrives og bliver sin egen stat.

PET har vurderet, at truslen mod de herboende medlemmer er intensiveret efter et angreb 22. september mod en militærparade i Iran.

25 mistede livet ved angrebet, som Iran påstår at ASMLA står bag. En norsk statsborger med iransk baggrund blev efterfølgende 21. oktober anholdt.

Ritzau har tidligere forsøgt at få fat på Anders Samuelsen for at spørge ind til opkaldet.

