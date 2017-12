Iran truer oprørske borgere til at tie

Borgere i en række iranske byer har protesteret over økonomiske problemer og mod det religiøse styre, og nu kræver indenrigsministeriet, at det skal stoppe.

Stop de ulovlige demonstrationer, ellers får I problemer, lød en diffus trussel fra Irans religiøse styre lørdag efter flere dages folkelig vrede over arbejdsløshed, høje priser og mod landets "diktator".

- Vi beder alle, som modtager opfordringer til protest, om ikke at deltage i disse ulovlige forsamlinger, da det vil skabe problemer for dem selv og for andre borgere, sagde Irans indenrigsminister, Abdolrahman Rahmani Fazli.