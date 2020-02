Iran udelukker 9500 kandidater forud for valg

Magtkamp optrappes i Iran før et valg senere i denne måned. Præsident siger, at folk har ret til at stemme.

Forud for valget i Iran 21. februar er 9500 kandidater blevet diskvalificeret af Vogternes Råd. Det sker på et tidspunkt, hvor regimet er under stigende pres for at lytte mere til befolkningen.

Præsident Hassan Rouhani, som er en moderat konservativ, siger, at "iranerne har ret til at vælge mellem forskellige politiske bevægelser". Han henviser til ayatollah Ruhollah Khomeini, den afdøde politiske og åndelige leder af Den iranske revolution.

- Khomeini insisterede på, at folk skal deltage i alle valg og har retten til at vælge, siger Rouhani og tilføjer, at alle, der forsøger at få folk overtalt til ikke at stemme, er langt fra imamen.

Præsidenten fremsatte udtalelserne i en tv-transmitteret tale på årsdagen for Khomeinys død søndag.

Khomeiny styrede Iran fra shahens fald i 1979 til sin død i 1989.

I de seneste uger er interne stridigheder blandt de iranske ledere blevet optrappet om retten til at vælge. På den ene side står en koalition, som støtter Rouhanis regering, mens den anden side udgøres af ultrakonservative i Vogternes Råd.

Vogternes Råd har 12 medlemmer. De seks er islamiske lærde, som udpeges af den øverste leder. De seks øvrige er jurister, som nomineres af domstolene og godkendes af parlamentet.

De 9500 udelukkede kandidater er næsten to tredjedele af de 14.500 kandidater, som ønskede at stille op. Blandt de diskvalificerede er 92 medlemmer af det nuværende parlament fra forskellige politiske partier.

De diskvalificerede kan appellere til Vogternes Råd.

For Rouhani handler valgkampen om at sikre et flertal for hans koalition, som har regeret landet siden 2013. Nogle iagttager siger, at regeringen er trængt og kan tabe valget.

Præsidenten har de seneste dage ført kampagne for at få mange til at stemme.

– Vi håber, at hele befolkningen vil gå til stemmeurnerne, fordi valget har stor betydning for vores regionale og internationale politik, siger han.

I november udløste prisstigninger på benzin store protestbølger, og det kom til voldsomme gadekampe. Over 300 mennesker blev dræbt på fire dage ifølge tal fra Amnesty International.

Selv om Rouhani er præsident, ligger den reelle magt i Iran hos ayatollah Ali Khamenei.

Den politiske situation kompliceres yderligere ved, at der i kulisserne er et magtspil i gang for at finde en afløser for den 80-årige Khamenei. Også mange af hans potentielle arvtagere har en høj alder.

/ritzau/AFP