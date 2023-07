Iran undlader at sende ambassadør til Sverige efter koranhændelse

Den iranske regering har sat processen med at udpege en ny ambassadør i Sverige på pause på grund af en koranafbrænding i Stockholm.

Det siger Irans udenrigsminister, Hossein Amirabdollahian, søndag.

De administrative detaljer i processen er på plads, men den nye ambassadør bliver ikke sendt til Stockholm, siger udenrigsministeren.

Onsdag kaldte Iran den svenske chargé d'affaires til samtale for at udtrykke vrede over hændelsen i Stockholm, hvor to mænd brændte et eksemplar af Koranen foran en moské i Stockholm på dagen for den muslimske højtid Eid al-Adha.

En chargé d'affaires er en diplomatisk udsending af lavere rang end en ambassadør.

Irakiske myndigheder siger, at en af de to mænd er iraker. De har bedt Sverige om at udlevere manden til Irak, hvor det er strafbart at brænde Koranen.

Koranafbrændingen i sidste uge var den første hændelse af sin art i Stockholm i et par måneder. Politiet i byen tillod afbrændingen, efter at lignende aktioner var blevet gjort forbudt i februar.

En svensk domstol har afgjort, at politiet ikke har ret til at nægte tilladelse til at brænde Koranen.

/ritzau/dpa