Iran: Vi er klar til at samarbejde med EU i atomstrid

Iran vender tilbage til sine forpligtelser i atomaftalen, når modparten også gør, siger præsident Rouhani.

Iran er stadig indstillet på at samarbejde med EU for at redde atomaftalen.

Det siger den iranske præsident, Hassan Rouhani, mandag efter et møde med EU's udenrigschef, Josep Borrell, i hovedstaden Teheran.

- Den islamiske republik Iran er stadig klar til interaktion og samarbejde med EU for at løse udeståender, og når modparten fuldt ud lever op til sine forpligtelser, vil Iran vende tilbage til sine forpligtelser, siger Rouhani ifølge det iranske nyhedsbureau Isna.

Atomaftalen fra 2015 har været truet af kollaps, efter at USA's præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen i 2018.

I samme ombæring genindførte han skrappe sanktioner mod Iran.

Siden har Iran bevæget sig længere væk fra aftalen og beriger i dag uran i en grad, der ligger over de grænser, landet havde forpligtet sig til.

Iranerne beskylder de europæiske lande for ikke at gøre tilstrækkeligt for at modarbejde sanktionerne fra USA.

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem faste medlemmer af FN's Sikkerhedsråd plus EU og Tyskland.

/ritzau/Reuters