Iran: Vi kan øge berigelse af uran til 60 procent

Irans øverste leder siger, at Teheran kan øge berigelse af uran til 60 procent, hvis landet får brug for det.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, siger, at iranerne kan øge berigelsen af uran til 60 procent, hvis landet får brug for det.

Udtalelsen citeres i det statslige tv, som også understreger, at Teheran aldrig vil bøje sig for amerikansk pres i forbindelse med landets atomprogram. Det skriver AFP.

- Irans berigelse af uran vil ikke blive begrænset til 20 procent. Vi vil øge den til det niveau, som landet har brug for ... Vi vil måske øge til 60 procent, siger Khamenei.

Han tilføjer, at Iran aldrig har arbejdet på at udvikle atomvåben.

- Men hvis Iran ønskede det, så ville ingen kunne forhindre Teheran i at opnå det, siger han.

Iran havde forinden kaldt det for et vigtigt fremskridt, at lederen af Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, Rafael Grossi, søndag besøgte iranske atomanlæg. Det sker på et tidspunkt, hvor der arbejdes intenst på at redde en atomaftale med iranerne fra 2015.

Aftalen, som blev opgivet af USA under den tidligere præsident Donald Trump, bliver nu forhandlet igen af EU og den nye amerikanske administration under præsident Joe Biden.

Iran kræver, at amerikanerne opgiver indførte sanktioner, mens USA insisterer på, at Iran først skal leve op til alle de betingelser, som det har skrevet under på.

I striden mellem parterne er der blandt andet fokus på de inspektioner, som foretages af IAEA. Iranerne kræver, at de bliver reduceret.

Under Grossis besøg i Iran søndag blev der opnået enighed om en foreløbig teknisk aftale for de kommende tre måneder.

/ritzau/AFP