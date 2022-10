Iran vil straffe demonstranter med døden for krig mod Gud

I Teheran er 315 demonstranter blevet tiltalt for at true Irans sikkerhed. Fire risikerer dødsstraf.

Iran har tiltalt flere end 300 mennesker for de seneste ugers protester i landets hovedstad, Teheran. Fire af de anklagede risikerer den hårdeste straf af alle - døden.

Det oplyser den iranske anklager Ali Salehi.

Ifølge ham er i alt 315 personer blevet tiltalt for ulovlig forsamling, at true landets sikkerhed, begå propaganda mod systemet og forstyrre den offentlige orden.

Det oplyser anklageren til mediet Mizan Online.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han tilføjer, at yderligere fire "uromagere" er blevet tiltalt for "moharebeh" - krig mod Gud. Findes de skyldige i denne anklage, kan de blive idømt dødsstraf.

De fire er anklaget for at "bruge et våben til at terrorisere samfundet og folket, såre sikkerhedsstyrker og sætte ild til og ødelægge offentlig ejendom og regeringsbygninger".

Ifølge anklagemyndigheden er det gjort "med den hensigt at forstyrre landets sikkerhed og konfrontere det hellige system i Den Islamiske Republik Iran", siger Ali Salehi.

Imens oplyser chefen for Irans retsvæsen, Gholamhossein Mohseni Ejei, at nogle af sagerne mod demonstranterne allerede er blevet indledt.

Det fortæller han til Mizan Online.

Han fortæller videre, at retssagerne omfatter anklager mod både iranske statsborgere og udlændinge.

- Disse mennesker vil blive straffet i henhold til loven, siger han.

De seneste seks uger har der været store protester i Iran mod landets præstestyre og moralske politi.

Protesterne er udløst af den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død. Hun døde i det moralske politis varetægt i Teheran den 16. september.

Hendes familie mener, at hun blev mishandlet til døde, fordi hendes tørklæde ikke dækkede nok af hendes hår.

I Iran og andre dele af verden har unge kvinder under demonstrationer revet deres hovedtørklæder af og brændt dem. Det er en handling, der i Iran kan straffes med adskillige års fængsel

/ritzau/AFP