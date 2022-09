Iranere trodser advarsel og fortsætter demonstrationer

På trods af advarsler fra domstolene fortsatte demonstrationer i Iran søndag på tiende dag.

Leder af de iranske domstole Gholamhossein Mohseni Ejei siger, at han gerne ville "understrege behovet for resolut handling uden mildhed" over for dem, der står bag det, han kalder optøjer.

Mindst 41 personer er døde, siden demonstrationerne startede. Det viser officielle tal.

De fleste af de døde er demonstranter, men også medlemmer af Irans sikkerhedsstyrker har mistet livet.

Andre kilder beretter om, at dødstallet er højere.

Demonstrationerne begyndte, efter at den 22-årige kvinde Mahsa Amini mistede livet i det iranske moralpolitis varetægt.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

De iranske myndigheder har ikke offentliggjort Aminis dødsårsag.

Blandt demonstranterne er der kvinder, der har sat ild til deres hijab og klippet deres hår af.

I flere storbyer har der i løbet af den seneste uge været flere demonstrationer i solidaritet med de iranske demonstranter.

I London og Paris var der voldsomme demonstrationer søndag. Demonstranter i begge byer forsøgte at komme frem til iranske ambassader.

I Paris affyrede politiet tåregas, mens 12 personer blev anholdt og 5 betjente alvorligt såret i London.

Josep Borrell, der er udenrigschef i EU-Kommissionen har fordømt de iranske sikkerhedsstyrkers svar på demonstrationerne og sagt, at det er "ude af proportioner, uberettiget og uacceptabelt".

Det iranske styre har selv planlagt store forsamlinger til støtte for de konservative regler i landet.

Søndag blev der holdt en stor forsamling til støtte for regeringen i landets hovedstad, Teheran. Her forsvarede deltagere de iranske love om, at kvinder skal bære hijab.

- Martyrer er døde, så hijabben kan være på vores hoveder, siger en 28-årig kvindelig deltager, der ikke mener, at det skal være frivilligt at bære hijab.

/ritzau/AFP