Iraneres oprør mod styret får støtte fra Rom til New York

Verden over har der lørdag været protester i solidaritet med kvinder i Iran.

Demonstrationer under sloganet "Kvinder, liv, frihed" har fundet sted i storbyer som Rom, Zürich, Paris, London, Sydney og New York.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Der har angiveligt været demonstrationer i 159 byer på tværs af kloden lørdag. Det oplyser gruppen Iranere for Retfærdighed og Menneskerettigheder til nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Også i Iran er der lørdag protester. De har stået på, siden den 22-årige Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt 16. september.

Demonstrationerne mod det iranske styre er nogle af de mest omfattende længe.

Og selv om styret har slået hårdt ned på dem - menneskerettighedsgrupper melder om mere end 80 dræbte - er protesterne fortsat.

For eksempel har studerende i hovedstaden, Teheran, og i flere andre iranske byer lørdag demonstreret for at vise deres utilfredshed med moralpolitiet og Mahsa Aminis død.

Kvinden hed officielt Mahsa Amini, men brugte selv fornavnet Jina. Det var også det navn, som kvindens mor brugte under begravelsen.

Ifølge flere medier og kvindens familie tillod det iranske præstestyre hende ikke at benytte sig af navnet Jina, fordi det er kurdisk.

Hun mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt og lå i koma i tre dage, inden hun døde fredag 16. september.

Hun blev anholdt, fordi hendes hijab ifølge myndighederne ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet har af mange fået skylden for hendes død.

En rapport fra menneskerettighedsgruppen Amnesty International belyste fredag, at den iranske hær tilsyneladende har fået klare instrukser om at tage alle midler i brug mod de mange demonstranter.

Rapporten er lavet på baggrund af lækkede officielle dokumenter.

I den lyder det, at hæren er beordret til "nådesløst at konfrontere" demonstranterne.

/ritzau/