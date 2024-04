Irans angreb kaster skygger over Scholz' Kina-tur

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, advarer under et besøg i Kina imod "yderligere eskalering" efter iranske luftangreb på Israel.

- Det må ikke fortsætte ad denne vej, siger Scholz søndag på førstedagen af det tre dage lange besøg, mens han befinder sig i storbyen Chongqing.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at undgå yderligere eskalering, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

Han fordømmer i stærke vendinger det iranske angreb med hundredvis af droner og missiler.

- Det er et angreb, der overhovedet ikke kan retfærdiggøres. Det er en alvorlig eskalering af situationen, siger han og kalder angrebet uacceptabelt og uforståeligt.

- Det eneste, vi kan gøre, er at advare alle, især Iran, imod at fortsætte på denne måde, siger Scholz ifølge dpa og gentager, at Tyskland står på Israels side.

Han understreger, at Israel har ret til at forsvare sig selv efter angrebet fra Hamas på Israel 7. oktober.

Scholz meddeler, at der senere søndag vil være et møde med de sikkerhedsansvarlige ministre i den tyske regering.

Her deltager udenrigsminister Annalena Baerbock, forsvarsminister Boris Pistorius og indenrigsminister Nancy Faeser.

Senere skal Scholz deltage i et videomøde for G7-landene, som er USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Italien og Canada.

Scholz, der rejser rundt sammen flere tyske direktører, ventes tirsdag at mødes med Kinas præsident, Xi Jinping, og premierminister Li Qiang.

Under besøget ventes Scholz også at tale om Kinas forbindelser til Rusland. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tyske embedsmænd sagde fredag, at Kinas støtte og eksport til Rusland er afgørende for, at Rusland kan føre krig i Ukraine.

Samme melding kom tidligere på ugen fra USA.

Således holdt amerikanske embedsmænd fredag en briefing med en mindre kreds af journalister, som fik adgang til hidtil hemmeligholdt information.

På briefingen lød det, at Ruslands krigsmaskine i høj grad er afhængig af støtte fra Kina.

Satellitbilleder, maskinværktøjer og missil- og droneteknologi er blot nogle af de ting, som Kina leverer til Rusland - og som kan bruges i krigen i Ukraine, lød det.

