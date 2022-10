Irans ayatollah giver USA og Israel skylden for uro

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, beskylder Irans to ærkefjender - USA og Israel - for at have opildnet til de protester, der har bredt sig i Iran.

- Disse optøjer og usikkerheden står USA og det falske zionistiske besættelsesregime bag, og det samme gør deres betalte agenter med hjælp af forræderiske iranere i udlandet, siger ayatollahen.

Demonstrationerne brød ud, efter at den 22-årige iransk-kurdiske kvinde Mahsa Amini mistede livet i det iranske moralpolitis varetægt 16. september.

Hun blev angiveligt anholdt for at have brudt en lov om, hvordan en kvinde skal bære sin hijab i Iran.

Mandagens ord fra ayatollahen er den første offentlige udtalelse fra ham, efter at Amini døde.

Vreden over hendes død har udløst de største demonstrationer, Iran har oplevet i de seneste knap tre år.

- En ung kvindes død har knust vores hjerter, siger ayatollahen.

Men den 83-årige Khamenei understreger samtidig, at politiet må "stå imod kriminelle". Han siger også, at "enhver, der angriber politiet, gør folket forsvarsløst mod kriminelle, bøller og tyve".

I hovedstaden Teheran har iranske sikkerhedsstyrker natten til mandag slået hårdt ned på hundredvis af universitetsstuderende, der var gået på gaden for at demonstrere.

Kampklædt politi brugte tåregas og paintballpistoler mod dem, skriver iranske medier.

En video fra organisationen Iran Human Rights viser angiveligt politifolk på motorcykler, der jagter studerende gennem en parkeringskælder og slæber af med anholdte, der har sorte stofposer på hovedet.

I alt har urolighederne kostet mindst 130 mennesker livet, vurderer menneskeretsgrupper.

Flere vestlige lande udtrykker bekymring over den hårdhændede adfærd fra sikkerhedsstyrkernes side.

- Iranernes mod er utroligt. Og regimets rå vold er et udtryk for ren angst for kraften i uddannelse og frihed, skriver Tysklands udenrigsminister, Annalena Baerbock, på Twitter.

I Washington udtrykker præsident Joe Bidens talskvinde fordømmelse af volden i Iran.

I Storbritannien er den iranske ambassadør blevet indkaldt til samtale i det britiske udenrigsministerium på grund af det iranske politis hårdhændede håndtering af protesterne.

/ritzau/AFP