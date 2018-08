Irans Khamenei forbyder direkte forhandling med USA

Ifølge ayatollah Ali Khamenei siger USA kun tomme ord og holder ikke sine løfter i forhandlinger.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har mandag nedlagt et forbud mod at føre direkte forhandlinger med USA. Han siger, at der hverken bliver tale om krig eller forhandlinger med amerikanerne.

- Jeg forbyder enhver form for forhandling med USA ... Amerika er aldrig loyal over for de løfter, som landet har afgivet under forhandlinger ... Det siger blot tomme ord ... Og det afviger aldrig fra de mål, som det har, siger Khamenei ifølge iransk tv.

Der har været fremsat mange spekulationer om, hvorvidt Iran vil blive tvunget tilbage til forhandlingsbordet, efter at USA har trukket sig ud af atomaftalen med iranerne.

De nye sanktioner skal ifølge USA's præsident, Donald Trump, sætte Iran under "maksimalt økonomisk pres". Trump kaldte i maj atomaftalen fra 2015 "forfærdelig" og "ensidig".

Anden runde af nye sanktioner mod Iran, som er rettet mod Irans vigtigste indtægtskilde, olie- og gassektoren, genindføres efter planen 4. november.

Sanktionerne blev oprindeligt indført af Trumps forgænger, Barack Obama, og de havde stor international opbakning, i årene inden atomaftalen blev indgået.

/ritzau/AFP