Irans leder beskylder briterne for pirateri og lover gengæld

I en tale kalder Irans leder briterne for "ondskabsfulde", fordi de tilbageholder et iransk skib i Gibraltar.

Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, giver tirsdag udtryk for, at landet vil gøre gengæld mod briterne, der har tilbageholdt en iransk olietanker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

4. juli blev et iransk tankskib opbragt af britiske marinesoldater ud for Gibraltar, der har tilbageholdt det lige siden.

Det skyldes en mistanke om, at skibet var på vej med olie til Syrien og dermed bryde EU's sanktioner på området.

I et tv-transmitteret interview kalder den iranske leder tirsdag briterne for "ondskabsfulde".

- (Briterne, red.) har begået pirateri og stjålet vores skib, siger Khamenei.

- Den islamiske republik vil ikke lade de ondskabsfulde handlinger være ubesvarede, siger han ifølge AFP.

Khamenei kommer ifølge nyhedsbureauet ikke ind på, hvornår og hvordan Iran vil svare igen.

Repræsentanter fra Irans regering har tidligere kaldt tilbageholdelsen af skibet "ulovlig" og sagt, at tankskibet ikke havde kurs mod Syrien.

Det 330 meter lange tankskib kan rumme to millioner tønder olie, når det er lastet. Myndighederne i Gibraltar har oplyst, at skibet bar en fuld last.

Torsdag i sidste uge blev kaptajnen og overstyrmanden, der begge er indiske statsborgere, anholdt.

Storbritannien meddelte samme dag, at tre iranske skibe forsøgte at "genere" et britisk tankskib, der befandt sig i Hormuzstrædet.

Det britiske skib blev bedt om at ændre kurs til et nærtliggende iransk territorium, lød forklaringen efter episoden. De iranske skibe sejlede dog til sidst væk.

