Irans moralpoliti genoptager patruljering efter lang pause

Irans kontroversielle moralpoliti genoptager arbejdet ti måneder efter, at den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i enhedens varetægt, hvilket udløste voldsomme demonstrationer mod landets styre.

Det skriver mediet BBC.

Moralpolitiet har til opgave at sikre, at kvinder overholder nationale regler om påklædning og tildækning af deres hår.

Efter kvindens død blev patruljeringerne sat på pause, men hårdnakkede islamister har i længere tid krævet, at de blev genoptaget.

Iransk lov, som er bygget på landets fortolkning af sharia, kræver, at kvinder dækker deres hår med en hijab og iklæder sig løstsiddende og lange klæder.

Reglerne blev indført i forbindelse med den iranske revolution i 1979. Da blev det eksisterende, sekulære styre omstyrtet og udskiftet med et islamisk præstestyre, som er baseret på sharialov.

Mahsa Amini blev sidste år tilbageholdt, fordi hun ifølge politiet ikke var tilstrækkeligt tildækket. Hun endte med at dø i politiets varetægt.

Hendes død fik kvinder i store dele af Iran til at protestere mod loven om hijab. Samtidig fik hændelsen kvinder til at trodse det iranske styre og smide tørklædet.

Godt et halvt år efter at protesterne begyndte, kunne man stadig se kvinder uden tørklæde i indkøbscentre, på gaden, på restauranter og andre steder i det offentlige rum ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det skete til trods for, at de risikerede at blive anholdt, hvis de ikke overholdte det religiøse styres regler om, hvordan kvinder skal gå klædt.

Irans indenrigsministerium gjorde det klart i en udtalelse i slutningen af marts, at styret ikke har planer om at droppe kravet om tørklæde trods den folkelige modstand.

For tørklædet er "en af den iranske nations kulturelle grundpiller", argumenterede ministeriet.

/ritzau/