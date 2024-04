Irans moralpoliti slår igen hårdt ned på kvinder

Irans berygtede moralpoliti er igen begyndt at slå hårdt ned på kvinder, som ikke nøje overholder religiøse love om tørklæder.

Kvinder i byer over hele landet siger, at antallet af kontroloperationer er steget markant i den seneste uge.

Samtidig viser videoer på sociale medier, hvordan kvinder standses på travle gader og pladser af politifolk, som undersøger deres tørklæder og hovedbeklædninger.

Der er også optagelser af minibusser, som transporterer kvinder væk fra tavle områder i Teheran.

- Det er starten på en ny plan, som nu har forårsaget had og bekymring, siger en 27-årig kvinde i Teheran. Hun siger, at hun formoder, at de mange kontrolsteder mest har symbolsk betydning, fordi det er formålet at skabe frygt.

En kvinde på 22 år siger, at kvinder måske nu vil begynde at gå med deres tørklæde foran moralpolitiets vogtere, "men det vil få folk til at hade hijab og systemet."

En religiøs kvinde, som også er imod politiets aktion, siger, at myndighedernes fremfærd kun er med til at skabe spændinger og konflikt.

- Ingen er blevet muslim gennem tvang, pres og trusler - eller ved at gå med tørklæde, siger hun.

Moralpolitiet slækkede i en periode kontrollerne og virkede mere tolerante. Det var efter en periode med masseprotester anført af kvinder i efteråret 2022.

Det var i september 2022, at den 22-årige Mahsa Amini mistede bevidstheden i det iranske moralpolitis varetægt. Hun lå i koma i tre dage før sin død. Hun var blevet anholdt, fordi hendes hijab ifølge de iranske myndigheder ikke dækkede hendes hår.

Efterfølgende var der beretninger om, at betjente havde slået hende med knipler og udsat hende for hård fysisk behandling.

Politiet hævdede, at Amini døde af et hjerteanfald.

Siden er en uafhængig ekspertkommission nedsat af FN kommet til den konklusion, at fysisk vold efter anholdelsen førte til den unge kvindes død.Den 22-åriges død satte gang i omfattende protester.

Kvinder brændte deres tørklæder i trods mod den islamiske republiks regler for beklædning og dem, der håndhæver reglerne.

/ritzau/dpa