Irans nye præsident vælger konservative mænd til regering

Irans nye præsident, Ebrahim Raisi, har onsdag præsenteret sine kommende ministre for landets parlament.

Det rapporterer statslige iranske medier.

En liste med ministrenes navne, som regeringen har lagt på Twitter, tyder på, at det bliver en konservativ regering, der udelukkende består af mænd.

Officielt bliver regeringen først præsenteret på lørdag.

Det er også en konservativ, der er nomineret til posten som udenrigsminister.

Det er 56-årige Hossein Amir-Abdollahian, der af statsligt tv i Iran beskrives som en "indflydelsesrig diplomat i modstandsaksen".

Han ventes - hvis han godkendes - at skulle deltage i de internationale forhandlinger om en atomaftale, der i de seneste måneder har været i gang.

Den seneste runde forhandlinger sluttede 20. juni. Der er ikke fastsat en dato for næste møde.

Han beskrives som styrets mand og som en, der har tætte bånd til Irans allierede i regionen, herunder den militante Hizbollah-bevægelse i Libanon.

Hossein Amir-Abdollahian skriver ind imellem udenrigspolitiske artikler til ayatollah Ali Khameneis hjemmeside.

Han har en fortid som Irans ambassadør i Bahrain, og han var i 2011-2016 viceudenrigsminister med ansvar for de arabiske lande og Afrika.

Inden da havde han i 2007 ansvar for forhandlinger med USA om sikkerheden i et af Irans nabolande, Irak.

- At forhandle med USA har aldrig været tabu, skrev han i et tweet i 2018 om disse forhandlinger - med den tilføjelse, at "USA's bøllemetoder" var et problem.

Irans parlament, der har et flertal af konservative medlemmer, skal formelt godkende medlemmerne af den nye regering.

Præsident Raisi har udset chefen for Irans statslige gasselskab, Javad Owji, til den vigtige post som olieminister.

/ritzau/AFP