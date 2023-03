Irans øverste domstol stadfæster dødsdom til svensk-iraner

Irans øverste domstol har søndag stadfæstet en dødsdom mod en svensk-iransk statsborger, der menes at have været i Irans varetægt siden 2020.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT samt nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

AFP citerer domstolens hjemmeside, Mizan Online, for, at en dom fra den 6. december sidste år er blevet stadfæstet.

Manden, der hedder Habib Chaab, anklages for at have fungeret som leder for separatistgruppen ASMLA. Gruppen er terrorstemplet af Iran.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han anklages ligeledes for at have planlagt og udført et bombeangreb i den iranske provins Khusistan i 2018, skriver TT.

Mange af ofrene tilhørte den iranske revolutionsgarde.

Habib Chaab forsvandt i forbindelse med en rejse til Tyrkiet i oktober 2020. Han menes at have været i Irans varetægt siden.

Den tyrkiske efterretningstjeneste har tidligere offentliggjort videooptagelser, der angiveligt viser Habib Chaab blive kidnappet.

Retssagen er foregået i Iran, der ikke anerkender dobbelt statsborgerskab.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Chaab er blevet idømt dødsstraf efter adskillige retsmøder, hvor hans advokat har været til stede. Højesteret har stadfæstet dødsstraffen, lyder det på domstolens hjemmeside ifølge Reuters.

Habib Chaab er blandt andet også dømt for at være "korrupt på denne Jord". Det straffes med en dødsdom under islamisk lovgivning i Iran.

Organisationen ASMLA kæmper for selvstændighed for Khusistan omkring byen Ahvaz i det sydlige Iran. Regionen råder over 80 procent af Irans oliereserver og har et stort arabisktalende mindretal.

/ritzau/