Irans øverste leder: Israel skal straffes og vil blive det

Ayatollah Ali Khamenei, Irans øverste leder, siger onsdag, at Israel "skal straffes og vil blive det".

Udtalelsen kommer efter et angreb på det iranske konsulat i Syrien.

Mandag blev to generaler fra den iranske revolutionsgarde og en række andre personer dræbt i Syriens hovedstad, Damaskus, da det iranske konsulat i byen blev bombet.

Iran har svoret at ville hævne angrebet, som det giver Israel skylden for.

Konflikten mellem Iran og Israel har blandt andet afsæt i krigen i Gaza.

- Det onde regime begik en fejl, og det skal straffes og vil blive det, siger Khamenei i en tale.

Israel besluttede fredag midlertidigt at lukke sin ambassade i den svenske hovedstad, Stockholm. Det bekræftede ambassaden over for avisen Aftonbladet.

Årsagen var frygt for hævnangreb i forbindelse med konflikten.

Også i København var den israelske ambassade lukket hele fredag, oplyste ambassaden til Ritzau.

Ambassaden ønsker dog ikke at oplyse, hvad årsagen var.

/ritzau/