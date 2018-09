Irans præsident anklager USA efter angreb på parade

Det var ifølge Rouhani en gruppe støttet af USA-støttede golfstater, som stod bag angreb på militærparade.

Irans præsident, Hassan Rouhani, anklager USA for at støtte arabiske golfstater, som ifølge præsidenten har støttet et angreb på en militærparade lørdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge præsidenten vil USA skabe usikkerhed i Iran.

- De små marionetdukke-lande i regionen er støttet af Amerika, og USA provokerer dem og giver dem de nødvendige evner, siger Hassan Rouhani.

Præsidentens anklage kommer i en tale søndag, dagen efter at en militærparade blev angrebet i Iran, hvor mindst 25 mistede livet.

Hassan Rouhani fortæller, at USA vil fortryde dets "aggressivitet".

- Irans svar (på dette angreb, red.) kommer inden for rammen af loven og vores nationale interesser, siger præsidenten.

Hassan Rouhani anklager i sin tale en gruppe for at stå bag angrebet, og gruppen er ifølge præsidenten blevet militært og økonomisk støttet af arabiske golfstater.

Sent lørdag aften dansk tid udtalte en talskvinde for USA's udenrigsministerium Heather Nauert, at USA fordømmer "enhver form for terrorisme og tab af uskyldige liv".

Mindst to grupper, herunder Islamisk Stat, har erklæret, at de står bag angrebet. Dog uden at fremlægge beviser for dette.

En iransk oppositionsbevægelse kaldet Ahvaz National Resistance har desuden taget ansvaret for angrebet.

Ifølge iransk stats-tv angreb bevæbnede mænd en militærparade i byen Ahvaz i det sydvestlige Iran.

Da paraden var en militærparade, er ofrene hovedsageligt medlemmer af Irans Revolutionsgarde.

Garden refererer direkte til landets øverste åndelige leder og ikke til nogen i hærledelsen.

Efter angrebet har den danske ambassadør i Iran, Danny Annan, sammen med den hollandske og britiske ambassadør været indkaldt til møde i det iranske udenrigsministerium.

Ambassadøren har bekræftet mødet over for TV2, men har ikke ønsket at udtale sig om indholdet.

Det iranske nyhedsbureau Irna rapporterede ifølge Reuters lørdag aften, at Danmark, Holland og Storbritannien bliver anklaget for at huse iranske oppositionsgrupper.

/ritzau/