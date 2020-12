Irans præsident: Godt at lovløse Trump skal gå af

Vi er ikke henrykte over Bidens ankomst. Men vi er glade for, at Trump skal gå af, siger Hassan Rouhani.

Det er ikke ideelt, at Demokraternes Joe Biden er USA's kommende præsident. Men det er bedre end alternativet, præsident Donald Trump.

Sådan lyder budskabet fra Irans præsident, Hassan Rouhani, i en tale til den iranske regering.

I talen erklærer han sig glad for, at Trump skal forlade Det Hvide Hus og kalder i samme ombæring præsidenten en "terrorist" og for "den mest lovløse præsident i USA". Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Donald Trump har endnu ikke erkendt nederlaget ved præsidentvalget. Men landets valgmænd bekræftede mandag, at Biden er vinderen af valget. Dermed overtager Biden posten 20. januar.

Trump trak i 2017 USA ud af den internationale atomaftale med Iran. Biden har sagt, at han vil søge at genindtræde i aftalen, der skal forhindre, at Iran udvikler atomvåben.

Vogternes Råd i Iran har tidligere i december godkendt en ny lov, der tvinger regeringen til at optrappe berigelsen af uran, hvis ikke internationale sanktioner mod Iran bliver lempet i løbet af to måneder.

Loven vil også forhindre FN i at inspicere landets atomanlæg.

Ifølge den nye lov vil regeringen skulle begynde at berige uran til 20 procent og installere avancerede centrifuger ved atomanlæggene i Natanz og Fordow, skriver BBC.

Det er langt højere end de 3,67 procent, der er tilladt ifølge den store atomaftale, som Iran i 2015 indgik med USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU.

En stigning til 20 procent vil betyde, at Iran er tættere på et niveau, hvor det berigede uran potentielt kan benyttes til kernevåben.

Skal det undgås kræver Iran, at de europæiske underskrivere af atomaftalen lemper sanktioner mod landets olie og finansielle sektor. Sanktionerne blev indført, da USA trak sig ud af aftalen.

/ritzau/