Irans præsident vil ikke møde Trump mens sanktioner gælder

Frankrigs præsident gør forgæves forsøg i FN på at få præsidenter for USA og Iran til at mødes.

Irans præsident, Hassan Rouhani, siger onsdag nej til at mødes med USA's præsident, Donald Trump, under FN's Generalforsamlings samling i New York.

Det er trods et europæisk forsøg på i sidste øjeblik at få de de to modstandere til at tale med hinanden.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har de seneste par dage bevæget sig i pendulfart mellem den amerikanske og iranske delegation for at få et historisk møde i stand mellem Rouhani og Trump.

Målet er at forhindre, at spændinger ved Den Persiske Bugt udvikler sig til regulær krig.

Men det lettede ikke på stemningen, at USA har varslet flere nye sanktioner mod Iran. Rouhani var ikke til at misforstå, da han onsdag gik på talerstolen i FN's Generalforsamling.

- Jeg vil gerne meddele, at vores svar på en enhver form for forhandling, mens der er sanktioner, er afvisning.

Han udtrykte tvivl om, hvor seriøs Trump er. Det kræver, at USA ophæver de sanktioner, som det har indført mod Iran, siden amerikanerne sidste år trak sig ud af den internationale atomaftale med Iran.

/ritzau/AFP