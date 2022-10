Irans revolutionsgarde advarer: Hold jer væk fra Irans gader

Protesterne i de iranske gader har en udløbsdato, og det er lørdag. Sådan chefen for den iranske revolutionsgarde, Hossein Salami.

- Kom ikke ud i gaderne. I dag er optøjernes sidste dag, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I løbet af de seneste knap seks uger er tusindvis af mennesker strømmet til gaderne for at kræve flere rettigheder og højere grad af demokrati.

Mange mennesker har mistet livet i forbindelse med demonstrationerne.

Flere steder har politiet skudt med skarpt mod menneskemængderne og affyret tåregas.

I denne uge skete det i byen Saqez, der var hjemby for Mahsa Amini. Hun døde efter at have været i det iranske moralpolitis varetægt, og hendes død udløste de omfattende protester.

"Kvinde, liv, frihed" lyder et af råbene, der er brugt igen og igen under de landsdækkende protester mod den 22-årige iransk-kurdiske kvindes død.

Mahsa Ahmini blev tilbageholdt af det religiøse sædelighedspoliti i Teheran, formentlig fordi hendes hovedtørklæde dækkede for lidt af hendes hår. Hun døde et par dage efter.

Familien siger, at hun var sund og rask og beskylder myndighederne for at have mishandlet hende til døde.

