Iransk atlet får livstidskarantæne efter håndtryk med israeler

En iransk vægtløfter har fået livstidskarantæne af Irans vægtløftningsforbund efter at have givet hånd til en israelsk deltager ved verdensmesterskabet.

Det skriver det britiske medie BBC.

Den 40-årige vægtløfter Mostafa Rajai fra Iran vandt sølv til et stævne, hvor der blev taget et foto af ham give hånd til en israelsk bronzevinder, der stod på samme podium.

Den øverste myndighed i Irans vægtløftningsorgan gav ham efterfølgende livstidskarantæne fra alle sportsfaciliteter i landet, skriver BBC.

Artiklen fortsætter under annoncen

De iranske myndigheder forbyder atleter at konkurrere direkte med israelere.

I lyset af forbuddet tyr iranske sportsfolk ofte til forskellige metoder - blandt andet at foregive en skade for at undgå kampe.

Rajai var svøbt ind i iransk nationalflag, da han lørdag stod ved siden af den israelske atlet Maksim Svirsky.

De to deltog i en konkurrence i Polen for ikke-professionelle vægtløftere. Stævnet var nærmere for legender, skriver BBC.

Rajai har tidligere repræsenteret Iran ved det asiatiske mesterskab i vægtløftning i 2015 i Thailand og er tidligere medlem af det iranske landshold.

Artiklen fortsætter under annoncen

Rajai er dog ikke den eneste, der har oplevet konsekvenserne fra konkurrencen med israeleren.

Irans vægtløftningsforbund fyrede også lederen af holdet ved konkurrencen, Hamid Salehinia, som følge af hændelsen.

Nogle iranere har forladt landet på grund af forbuddet, da de ikke vil leve op til restriktionerne fra de iranske myndigheder.

Skakvidunderbarnet Alireza Firouzja forlod landet, efter at han blev udelukket fra at deltage i verdensmesterskabet i 2019 på grund af bekymring for, at han ville møde en israelsk spiller.

/ritzau/