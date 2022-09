Iransk droneangreb dræber 9 og sårer 32 i det kurdiske Irak

Et iransk angreb mod en række kurdiske partiers irakiske afdelinger har dræbt 9 og efterladt 32 såret.

9 personer har mistet livet i det nordlige Irak, og 32 er blevet efterladt såret, efter at et iransk droneangreb satte ind mod en række kurdiske partier i regionen.

Det skriver det statslige irakiske nyhedsbureau INA ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Angrebet blev udført af såkaldte droner, som er ubemandede fartøjer, som kan bære eksplosivt materiale. I dette tilfælde affyrede dronerne bomber og missiler mod de kurdiske partier.

Oplysningen kom igennem INA fra den kurdiske regions sundhedsminister, Saman Barzinji.

En række kurdiske partier var øjensynligt mål for angrebet, heriblandt KDPI, som er et parti for iranske kurdere. KDPI, som er en venstreorienteret gruppe, er forbudt i Iran.

Det irakiske udenrigsministerium oplyser, at det vil indkalde den iranske ambassadør til et møde, hvor han vil få overleveret en skriftlig besked med "hårde ord".

Den kurdiske regionale regering fordømmer desuden angrebene.

- Vi fordømmer på det kraftigste disse fortsatte angreb, som har ledt til dødsfald blandt civile, og vi opfordrer til en standsning af disse overtrædelser, lyder det i en udtalelse fra regeringen.

Inden meldingen fra den kurdiske sundhedsminister var videoer fra angrebet allerede begyndt at cirkulere på kurdiske medier.

Her kunne man blandt andet se missiler på himlen og store røgskyer, som blev udløst af angrebene.

Det er det tredje angreb inden for de seneste fem dage, som er blevet udført mod kurdiske grupper i det nordlige Irak. Det iranske forsvar hævder, at angrebene er en "legitim reaktion" på kurdiske gruppers angreb mod iranske militærbaser på tværs af grænsen til Irak.

