Iransk elitestyrke lover hævn over Israel efter angreb

Irans Revolutionsgarde lover hævn over Israel efter et angreb i Syrien, der har dræbt en højtstående militær rådgiver i den iranske elitestyrke.

Det fremgår af en meddelelse fra Revolutionsgarden på iransk tv mandag.

Tre unavngivne sikkerhedskilder bekræfter oplysningen over for Reuters.

Kort forinden meddelte Irans statslige medier, at den højtstående rådgiver, der er kendt under navnet Sayyed Razi Mousavi, var blevet dræbt i et israelsk luftangreb i udkanten af den syriske hovedstad, Damaskus.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det statslige iranske nyhedsbureau Irna skriver mandag eftermiddag, at Mousavi "blev dræbt i et angreb fra det zionistiske regimes side for få timer siden".

Ifølge Irna var han "en af de mest erfarne rådgivere" i Revolutionsgarden, skriver AFP.

Statsligt tv afbrød en udsendelse for at viderebringe meddelelsen om hans død.

Ifølge tv var han en del af inderkredsen omkring Qassem Soleimani, lederen af Revolutionsgardens elitestyrke Quds. Soleimani blev dræbt i et amerikansk droneangreb i 2020.

Sikkerhedskilder siger til Reuters, at Mousavi havde ansvar for at koordinere det militære samarbejde mellem Syrien og Iran.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er ikke umiddelbart nogen kommentar fra Israels militær.

Men Israel har i årevis rettet angreb mod iranske mål i Syrien.

Irans indflydelse i Syrien er vokset, efter at landet gav sin støtte til den syriske præsident, Bashar al-Assad, i den krig der begyndte i 2011.

Tidligere i december meddelte Iran, at israelske angreb havde dræbt to medlemmer af Revolutionsgarden, der arbejdede som rådgivere i Syrien.

/ritzau/Reuters