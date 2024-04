Iransk embedsmand efter muligt angreb: Ingen planer om gengældelse

En højtstående iransk embedsmand sår fredag tvivl om, hvorvidt Israel står bag eksplosioner i Iran.

Efter meldinger fra anonyme amerikanske kilder om et israelsk angreb i Iran siger embedsmanden således, at det ikke står klart, hvem der står bag hændelsen.

Embedsmanden siger også, at der ikke umiddelbart er planer om at komme med et modsvar.

- En udenlandsk årsag til hændelsen er ikke blevet bekræftet, siger embedsmanden til Reuters på betingelse af at være anonym.

- Vi har ikke været udsat for noget eksternt angreb, og diskussionerne hælder mere i retning af infiltration end angreb.

I forlængelse heraf rapporterer iranske statsmedier fredag ifølge nyhedsbureauet AFP, at der ikke er meldinger om et udenlandsk angreb i Iran.

Tidligere lød det fra iranske statsmedier, at flere droner blev skudt ned, og at der blev hørt eksplosioner nær byen Isfahan. En iransk embedsmand sagde til Reuters, at eksplosionerne skyldtes luftværn.

En anonym kilde med kendskab til situationen siger til Reuters, at angrebet var israelsk, og at USA var blevet informeret.

Israels militær og politiske ledere har ikke umiddelbart udtalt sig fredag morgen.

/ritzau/Reuters