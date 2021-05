Iransk embedsmand vil frigive britisk-iransk kvinde

Iran er parat til at frigive fanger i aftale med USA. Fremskridt synes knyttet til atomforhandlinger.

En iransk embedsmand siger til statsligt tv, at en britisk-iransk kvindelig nødhjælpsarbejder, Zaghari-Ratcliffe, vil blive frigivet fra et fængsel i landet, når en militær gæld er betalt. Det skriver Reuters.

Iran siger, at det er en gæld, som briterne har til Iran.

Den samme embedsmand bekræfter, at en rapport om, at Iran vil frigive fire amerikanere, som er beskyldt for spionage til gengæld for en frigivelse af fire iranere i USA.

I Washington afviser en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium imidlertid, at der foreligger en aftale om en fangeudveksling.

De nye meldinger kommer på et tidspunkt, hvor Iran har indledt nye forhandlinger i Wien med USA om atomaftalen fra 2015.

Aftalen om en fangeudveksling med USA omfatter også frigørelse af store indefrosne pengebeløb, rapporterer den libanesiske tv-station Al Mayadeen.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe har siddet over fem år i et iransk fængsel. Storbritannien siger søndag, at iranernes behandling af hende er "tortur", og at hun holdes som gidsel.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe blev dømt til et års fængsel for planer om at undergrave det iranske styre. Hun har afvist anklagerne.

Hun blev anholdt i lufthavnen i Teheran, Irans hovedstad, i april 2016 sammen med sin datter. Hun havde besøgt sin familie i Iran.

Men myndighederne anholdt hende og anklagede hende for undergravende virksomhed.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, som talte med Zaghari-Ratcliffe onsdag, siger, at hun tilbageholdes "ulovligt"og behandles på en måde, som han kalder "tortur".

Hendes mand, Richard Ratcliffe, siger, at hun holdes som gidsel i en diplomatisk strid.

Hun blev for nylig løsladt efter fem år i et iransk fængsel, men skulle så gennem en ny retssag.

Ifølge hendes advokat Hojjat Kermani er Zaghari-Ratcliffe tiltalt for propaganda mod systemet, fordi hun i 2009 deltog i en demonstration foran den iranske ambassade i London.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe er projektleder for Thomson Reuters Foundation.

Irans ambassade i London har afvist at tage imod en appel fra Amnesty International med 160.000 underskrifter.

