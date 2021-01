Iransk medie: Iran er begyndt at berige uran 20 procent

Iran siger, at det har genoptaget et program, så det igen beriger uran 20 procent på atomanlægget Fordow.

Iran siger, at det genoptaget et program, så det igen beriger uran 20 procent på atomanlægget Fordow. Det skriver nyhedsbureauet Mehr i Teheran.

En renhed på 20 procent svarer omtrent til det niveau, Iran var nået op på, inden det i 2015 indgik en atomaftale med USA, EU og andre store aktører.

Og det er højere end de 4,5 procents renhed, Iran på nuværende tidspunkt har beriget sin uran op til.



I atomaftalen fra 2015 lyder det, at Iran må have beriget uran på maksimalt 3,67 procent. Det kan benyttes som brændsel i kernereaktorer.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj 2018 USA ud af atomaftalen med Iran. USA genindførte samtidig sanktioner mod Iran.

Indtil da havde Iran ifølge IAEA holdt sig inden for de grænser, der var fastsat i aftalen.

Men med USA's exit fra aftalen følte Iran sig ikke længere forpligtet til at overholde begrænsningerne.

En stigning til 20 procents renhed vil betyde, at Iran er tættere på et niveau, hvor det berigede uran potentielt kan benyttes til at fremstille kernevåben.

Det kræver beriget uran på omkring 90 procent. Det er dog en væsentlig hurtigere proces at gå fra 20 procent til 90 procent i forhold til at gå fra nogle få procent til 20 procent.

/ritzau/Reuters