Iransk militærleder: Vi har udset os amerikanske mål

Efter USA's drab på iransk militærleder er Iran klar til at gå efter amerikanere inden for rækkevidde.

Iran er klar til at straffe amerikanske mål inden for iranernes rækkevidde.

Det siger Gholamali Abuhamzeh, der leder Irans Revolutionsgarde i den sydlige provins Kerman, til det iranske nyhedsbureau Tasnim.

Den varslede offensiv er et modsvar på et amerikansk droneangreb fredag, hvor den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani blev dræbt.

Iran forbeholder sig retten til at tage hævn som følge af angrebet, siger Gholamali Abuhamzehi i en kommentar fredag, der er bragt af Tasnim lørdag.

Han fremhæver Hormuzstrædet som et muligt sted at ramme USA.

- Hormuzstrædet er et vigtigt sted for Vesten, og mange af USA's skibe krydser strædet. Vigtige amerikanske mål er blevet identificeret af Iran i regionen for lang tid siden, siger han.

- Omkring 35 amerikanske mål i regionen er sammen med Tel Aviv (i Israel, red.) inden for vores rækkevidde, lyder det.

Israel er en af USA's vigtigste allierede i Mellemøsten.

Hormuzstrædet har stor strategisk betydning, da det er den eneste adgangsvej for skibe i Den Persiske Golf til resten af verden. En tredjedel af verdens olie, der transporteres via skibe, går gennem strædet.

Mellem 150 og 170 danskopererede skibe passerer ifølge Danske Rederier gennem strædet hver måned.

Qassem Soleimani var en af Irans mest magtfulde mænd.

Han befandt sig i et køretøj, som fredag blev ramt af et missil affyret fra en drone, da det var på vej ud af den internationale lufthavn i Bagdad i Irak.

Et ledsagende køretøj med sikkerhedsvagter blev også ramt i angrebet.

Ifølge den amerikanske sikkerhedsrådgiver Robert O'Brien rejste Soleimani rundt i Mellemøsten for at planlægge angreb mod amerikanske militærfolk og diplomater rundt i regionen.

I alt ti personer - fem irakere og fem iranere - blev dræbt i USA's angreb.

